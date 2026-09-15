D vitamini eksikliği meme kanseri ameliyatında ağrı riskini 3 kat artırıyor - Son Dakika
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D vitamini eksikliği meme kanseri ameliyatında ağrı riskini 3 kat artırıyor

D vitamini eksikliği meme kanseri ameliyatında ağrı riskini 3 kat artırıyor
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Yeni bir araştırma, D vitamini eksikliğinin cerrahi operasyonlar sonrasındaki iyileşme sürecini daha ağrılı hale getirdiğini gösterdi. Meme kanseri ameliyatı geçiren 184 kadın hastanın takip edildiği çalışmada, D vitamini seviyesi düşük olanların ilk 24 saatte orta ve şiddetli ağrı hissetme olasılığının 3 kat daha fazla olduğu belirlendi.

YENİ bir araştırma, D vitamini eksikliğinin cerrahi operasyonlar sonrasındaki iyileşme sürecini daha ağrılı hale getirdiğini gösterdi.

Uluslararası yeni bir araştırmada, meme kanseri ameliyatı geçiren 184 kadın hastanın operasyon ve iyileşme süreçleri takip edildi. Yapılan analizlerde, vücudundaki D vitamini seviyesi düşük olan bireylerin, ameliyatı takip eden ilk 24 saat içinde orta ve şiddetli düzeyde ağrı hissetme olasılığının, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanlara kıyasla 3 kat daha fazla olduğu belirlendi.

Çalışmada, D vitamini yetersiz olan grubun ağrıyı dindirebilmek için bağımlılık ve mide bulantısı gibi yan etkileri bulunan fentanil ile tramadol türü opioid ağrı kesicileri çok daha yoğun miktarda kullandığı saptandı. Bu hastalarda operasyon sonrası bulantı şikayetlerinin de belirgin düzeyde daha sık görüldüğü aktarıldı.

Araştırmacılar, D vitamininin bağışıklık sistemi ve vücudun ağrı işleme mekanizmaları üzerinde doğrudan düzenleyici bir role sahip olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, ameliyat öncesinde yapılacak rutin D vitamini taramaları ve eksiklik görülen hastalara verilecek basit takviyelerin, operasyon sonrasındaki iyileşme sürecini rahatlatabileceğini ve ağır ağrı kesici tüketimini azaltabileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya D vitamini eksikliği meme kanseri ameliyatında ağrı riskini 3 kat artırıyor - Son Dakika

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