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Daily Telegraph: İngiltere'de Başbakanlık'ta, koronavirüs kısıtlamaları sürerken ve Kraliçe yastayken iki parti düzenlendi - Son Dakika
BBC

Daily Telegraph: İngiltere'de Başbakanlık'ta, koronavirüs kısıtlamaları sürerken ve Kraliçe yastayken iki parti düzenlendi

14.01.2022 03:08
Daily Telegraph: İngiltere'de Başbakanlık'ta, koronavirüs kısıtlamaları sürerken ve Kraliçe yastayken iki parti düzenlendi

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının sürdüğü 16 Nisan 2021'de, Başbakanlık'ta iki veda partisi düzenlendiğini yazdı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının sürdüğü 16 Nisan 2021'de, Başbakanlık'ta iki veda partisi düzenlendiğini yazdı. Başbakanlık haberi yalanlamadı. Başkent Londra'da bu tarihten bir gün sonra Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni yapılmıştı.

Daily Telegraph, iki veda partisine yaklaşık 30 kişinin katıldığını, içkili partilerde müzik eşliğinde sabahın erken saatlerine kadar dans edildiğini bildirdi.

Gazeteye göre veda partileri, The Sun gazetesine editör yardımcısı olduğu için görevden ayrılan, Başbakan Boris Johnson'ın iletişim direktörü James Slack ve Johnson'ın fotoğrafçılarından biri için düzenlendi.

Daily Telegraph, Slack'in veda partisi sırasında, Başbakanlık yakınında bir yerden, bir valiz dolusu şarap getirildiğini, iki partiye katılanların ilerleyen saatlerde Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde birlikte eğlendiklerini yazdı.

Johnson'ın ise bu partilere katılmadığı ve hafta sonunu Chequers'teki çiftlik evinde geçirdiği belirtildi.

İngiltere'de, 16 Nisan 2021'de, koronavirüs kısıtlamaları uyarınca, farklı evlerde yaşayanların iç mekanlarda bir araya gelmelerine izin verilmiyordu.

Başbakan Johnson'ın istifası isteniyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Mayıs 2020'de koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta düzenlenen bir partiye katıldığını itiraf etmiş ve özür dilemişti. Johnson'a istifa etmesi yolunda baskılar artıyor.

Daha önce de, koronavirüs kısıtlamaları sırasında, Başbakanlık'ta partiler düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner, Daily Telegraph'ın haberi sonrası yaptığı açıklamada, Johnson'a tepki gösterdi.

Rayner, "Kraliçe, yaşadığı travmaya karşın, o zamanlar pek çok kişinin yaptığı gibi, sabah tek başına yas tut. Halkının çıkarlarına uygun şekilde, kurallara uygun biçimde hareket etti. Başbakanlık'taki kültür ve davranışlarla ilgili olarak söyleyecek söz bulamıyorum. Yaşananların tek sorumlusu Başbakandır" dedi.

Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey de, Başbakan Johnson'a istifa çağrısını yineledi.

Davey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kraliçe'nin tek başına oturarak eşinin yasını tutması, karantina döneminin en çok akıllarda kalan görüntüsüydü. 2. Elizabeth bunu Kraliçe olduğu için yapmadı. O da diğer herkes gibi insandı, birçok kişi gibi yas tutuyordu. Kraliçe yas tutarken, Başbakanlık'ta parti vardı" dedi.

Daily Telegraph: İngiltere'de Başbakanlık'ta, koronavirüs kısıtlamaları sürerken ve Kraliçe yastayken iki parti düzenlendi
Daily Telegraph: İngiltere'de Başbakanlık'ta, koronavirüs kısıtlamaları sürerken ve Kraliçe yastayken iki parti düzenlendi
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Başbakanlık, Başbakan, England, Nisan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Daily Telegraph: İngiltere'de Başbakanlık'ta, koronavirüs kısıtlamaları sürerken ve Kraliçe yastayken iki parti düzenlendi - Son Dakika Dünya

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