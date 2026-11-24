DANİMARKA, 2027-2028 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Danimarka Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımına izin verilmeyeceğini bildirdi. Düzenlemenin cep telefonlarının yanı sıra internet erişimi bulunan diğer kişisel elektronik cihazları da kapsayacağı vurgulanan açıklamada, okulların internet ağlarında içerik filtreleme sistemi uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ders saatlerinde sanal medya, çevrim içi oyun ve alışveriş siteleri gibi eğitimle ilgisi bulunmayan platformlara erişimin kısıtlanacağı, hangi internet sitelerinin engelleneceğine ise belediyelerin ve okulların karar vereceği ifade edildi.