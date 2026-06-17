Delaware Hastanesinde Silahlı Saldırı

ABD'nin Delaware eyaletindeki bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. ABD'nin Delaware eyaletinin Wilmington şehrindeki bir hastaneye yerel saatle 15.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Polis Şefi Wilfredo Campos, şüphelinin saldırının ardından kaçtığını ve saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi.
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