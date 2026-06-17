Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geldi. Kaliforniya'da oynanan mücadelede Avusturya, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla giriş yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Avusturya, 20. dakikada Romano Schmid'in golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Avusturya soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Ürdün, 50. dakikada Ali Iyad Olwan'ın golüyle eşitliği sağladı. Skorun 1-1'e gelmesinin ardından iki takım da galibiyet golü için baskısını artırdı.
Avusturya, 76. dakikada Al-Arab'ın kendi kalesine gönderdiği topla yeniden öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan takımın tecrübeli yıldızı Marko Arnautovic, penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi: 3-1.
Bu sonucun ardından Avusturya, Dünya Kupası'na galibiyetle başlarken grupta önemli bir avantaj elde etti. Avusturya ikinci maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün ise Cezayir karşısında ilk puanlarını arayacak.
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