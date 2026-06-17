Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geldi. Kaliforniya'da oynanan mücadelede Avusturya, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla giriş yaptı.

İLK GOL SCHMID'DEN GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Avusturya, 20. dakikada Romano Schmid'in golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Avusturya soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

ÜRDÜN CEVAP VERDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Ürdün, 50. dakikada Ali Iyad Olwan'ın golüyle eşitliği sağladı. Skorun 1-1'e gelmesinin ardından iki takım da galibiyet golü için baskısını artırdı.

KENDİ KALESİNE ATTI, ARNAUTOVIC NOKTAYI KOYDU

Avusturya, 76. dakikada Al-Arab'ın kendi kalesine gönderdiği topla yeniden öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan takımın tecrübeli yıldızı Marko Arnautovic, penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi: 3-1.

SIRADAKİ RAKİP ARJANTİN

Bu sonucun ardından Avusturya, Dünya Kupası'na galibiyetle başlarken grupta önemli bir avantaj elde etti. Avusturya ikinci maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün ise Cezayir karşısında ilk puanlarını arayacak.