Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan - Son Dakika
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Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan

Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan
17.06.2026 09:40
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Avusturya, Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Schmid ve Arnautovic'in golleriyle kazanan Avusturya, ikinci maç öncesi moral depoladı.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geldi. Kaliforniya'da oynanan mücadelede Avusturya, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla giriş yaptı.

İLK GOL SCHMID'DEN GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Avusturya, 20. dakikada Romano Schmid'in golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Avusturya soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan

ÜRDÜN CEVAP VERDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Ürdün, 50. dakikada Ali Iyad Olwan'ın golüyle eşitliği sağladı. Skorun 1-1'e gelmesinin ardından iki takım da galibiyet golü için baskısını artırdı.

KENDİ KALESİNE ATTI, ARNAUTOVIC NOKTAYI KOYDU

Avusturya, 76. dakikada Al-Arab'ın kendi kalesine gönderdiği topla yeniden öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan takımın tecrübeli yıldızı Marko Arnautovic, penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi: 3-1.

Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan

SIRADAKİ RAKİP ARJANTİN

Bu sonucun ardından Avusturya, Dünya Kupası'na galibiyetle başlarken grupta önemli bir avantaj elde etti. Avusturya ikinci maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün ise Cezayir karşısında ilk puanlarını arayacak.

Dünya Kupası, Avusturya, Ürdün, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan - Son Dakika

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