Derin Uyku Beyin Dalgaları Alzheimer'ın İlerleyişini Yavaşlatabilir - Son Dakika
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Derin Uyku Beyin Dalgaları Alzheimer'ın İlerleyişini Yavaşlatabilir

Derin Uyku Beyin Dalgaları Alzheimer\'ın İlerleyişini Yavaşlatabilir
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Yeni araştırma, derin uykudaki güçlü beyin dalgalarının Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabileceğini gösterdi. Yüksek oreksin seviyesine rağmen güçlü derin uyku sinyalleri olan hastalarda belirtiler üç yıl içinde daha yavaş kötüleşti, bu da yeni tedavi yöntemlerine ışık tutabilir.

YENİ bir araştırma, derin uykudaki beyin dalgalarının Alzheimer hastalığının ilerlemesine karşı koruma sağlayabileceğini gösterdi.

Uluslararası bir araştırma ekibi, hafif ve orta evre Alzheimer teşhisi konmuş 60 yaş ile üzerindeki 60 katılımcının gece boyunca beyin dalgalarını ve uyku döngülerini izledi. Ertesi sabah katılımcılardan alınan beyin omurilik sıvısı örneklerini inceleyen bilim insanları, uyku-uyanıklık dengesini düzenleyen ve 'oreksin' adı verilen kimyasal iletici seviyelerini analiz etti. Katılımcıların bilişsel durumları ise üç yıl boyunca takip edildi.

'DERİN UYKU SİNYALLERİ HASTALIĞIN SEYRİNİ YAVAŞLATABİLİR'

Elde edilen bulgular, beyin omurilik sıvısında yüksek düzeyde 'oreksin' bulunan hastalarda Alzheimer belirtilerinin üç yıl içinde daha hızlı kötüleştiğini gösterdi. Ancak derin uyku evresinde (NREM) hafızayı güçlendiren ve yavaş salınımlı beyin dalgaları daha güçlü olan hastalarda, yüksek 'oreksin' seviyesine rağmen hastalığın ilerleyişinin çok daha yavaş olduğu tespit edildi.

'YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNE IŞIK TUTABİLİR'

Uzmanlar, derin uyku kalitesini artıran ve 'oreksin' seviyesini dengeleyen yaklaşımların, Alzheimer hastalarında hafıza kaybına yol açan toksik proteinlerin (amiloid ve tau) beyinden temizlenmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Kadın hastalardaki 'oreksin' oranının erkeklere kıyasla belirgin şekilde daha yüksek çıktığı kaydedilen araştırmada, uyku kalitesini artırmaya ve 'oreksin' seviyesini dengelemeye yönelik tedavilerin Alzheimer sürecini yavaşlatmada yeni bir kapı aralayabileceği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Derin Uyku Beyin Dalgaları Alzheimer'ın İlerleyişini Yavaşlatabilir - Son Dakika

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