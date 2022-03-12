Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu o soruyu yanıtladı: Lavrov'la gerginlik mi yaşadınız? Bakan yanıtladı: Şakalaştık! - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu o soruyu yanıtladı: Lavrov'la gerginlik mi yaşadınız? Bakan yanıtladı: Şakalaştık!

12.03.2022 10:00

Antalya'da gerçekleşen zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile fotoğraf çekimi sırasında gerginlik yaşandığı iddialarını yalanlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Şakalaştık bir problem yok" diye konuştu.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya - Ukrayna - Türkiye üçlü zirvesi, dünya gündemine oturdu. Toplam 330 gazetecinin takip ettiği zirve 1,5 saat sürdü. Görüşmeler sonrası liderler açıklamalarda bulundu. Öte yandan zirve öncesi yapılan fotoğraf çekiminde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

"ŞAKALAŞTIK, PROBLEM YOK"

Fotoğraf çekimi sırasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 1 adım önde durması üzerine Lavrov'un Çavuşoğlu'nu uyardığı iddia edilmişti. Zirve sonrası konu hakkında Habertürk'e konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, çekim öncesi heyetlerin duracağı yerlerin daha önceden belli olduğunu ifade etti. Lavrov'un kendisine 'Seninki niye sarı?' sorusunu sorduğunu, bu yüzden güldüklerini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Şakalaştık, bir problem yok" dedi.

ÜÇLÜ ZİRVEDE NELER YAŞANDI?

Zirvenin ardından ilk değerlendirme Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan geldi. "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı" diyen Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı seviyesinde ilk temasın gerçekleştirildiğini belirtti.

LAVROV: İNSANİ KORİDOR ÖNERİMİZİ TEKRARLADIK

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın ardından kameralar karşısına geçen Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, "Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık. Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik. Güzergahlar durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. En güvenli güzergahları seçiyoruz" dedi.

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu o soruyu yanıtladı: Lavrov'la gerginlik mi yaşadınız? Bakan yanıtladı: Şakalaştık! - Son Dakika


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