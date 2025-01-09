DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği KKTC'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kabul etti.
Son Dakika › Dünya › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudret Özersay'ı Kabul Etti - Son Dakika
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