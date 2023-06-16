Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 8 ülkeye büyükelçi atadı! Aralarında 3 tanıdık isim var - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 8 ülkeye büyükelçi atadı! Aralarında 3 tanıdık isim var

16.06.2023 14:59

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilere yeni görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz Cezayir Büyükelçisi olarak atandı ve diğer büyükelçiliklere de atamalar yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi.

Hakan Fidan 8 ülkeye yeni büyükelçi atadı! Aralarında 3 tanıdık isim var
Tanju Bilgiç

TANJU BİLGİÇ, MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ OLDU

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş ise Varşova Büyükelçisi oldu.

Hakan Fidan 8 ülkeye yeni büyükelçi atadı! Aralarında 3 tanıdık isim var
Rauf Alp Denktaş

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI CEZAYİR BÜYÜKELÇİLİĞİNE GETİRİLDİ

2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

  • Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer,
  • Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş,
  • Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül,
  • Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç,
  • Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen,
  • Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık,
  • Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci atandı.
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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 8 ülkeye büyükelçi atadı! Aralarında 3 tanıdık isim var - Son Dakika


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