Donald Trump, FBI Direktörlüğü İçin Adayını Açıkladı

DONALD Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörlüğü için adayını açıkladı.
ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik yetkilisi Kash Patel'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörlüğünü üstlenmesini istediğini belirtti. Trump yaptığı açıklamada, "Kash Patel'in FBI'ın bir sonraki direktörü olarak görev yapacağını açıklamaktan gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.
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