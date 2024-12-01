Donald Trump, FBI Direktörlüğü İçin Adayını Açıkladı

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DONALD Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörlüğü için adayını açıkladı.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik yetkilisi Kash Patel'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörlüğünü üstlenmesini istediğini belirtti. Trump yaptığı açıklamada, "Kash Patel'in FBI'ın bir sonraki direktörü olarak görev yapacağını açıklamaktan gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.