NEW York Mahkemesi, ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu 'sus payı' davasında cezanın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada verileceğini açıkladı.
New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu 'sus payı' davasında cezanın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada verileceğini duyurdu. Yargıç Merchan, Trump'ın duruşmaya ya sanal ortamda ya da bizzat katılabileceğini belirtti.
Son Dakika › Dünya › Donald Trump'ın 'Sus Payı' Davasında Cezanın Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
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