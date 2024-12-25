Donald Trump\'tan Biden\'a İdam Cezası Tepkisi

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DONALD Trump, Başkan Joe Biden'ın idam cezasına çarptırılan 37 mahkumun cezasını ömür boyu hapse çevirme kararını eleştirerek, idam cezasını uygulamaya devam edeceğini söyledi.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, Biden'ın idam cezası verilen bazı mahkumların cezasını hafifletmeye yönelik kararını eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Joe Biden, ülkemizdeki en kötü 37 katilinin idam cezasını hafifletti. Her birinin işlediği suçları duyduğunuzda, bu kararı nasıl aldığına inanamayacaksınız. Bu anlamsız bir karar. Kurbanların yakınları ve arkadaşları daha da fazla etkilendi. Bunun olduğuna inanamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, görevi süresince federal idam cezası uygulamalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.