Dr. Nasser Ahmed, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığını Duyurdu

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Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Sosyal Demokrat Parti (SPD) Nürnberg Başkanı ve Bavyera SPD'nin Yardımcı Genel Sekreteri Dr. Nasser Ahmed, 2026 yılında yapılacak yerel seçimlerde Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Eritrieli göçmen bir aileden gelen 36 yaşındaki Dr. Nasser Ahmed, "Amacım sadece insanlarla el sıkışmak değil, her gün daha fazla çalışarak Nürnberg'i daha güzel ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek" dedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Nürnberg Başkanı ve Bavyera SPD'nin Yardımcı Genel Sekreteri Dr. Nasser Ahmed, 2026 yılında yapılacak yerel seçimlerde Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu.

Adaylık konuşmasında, "Nürnberg bana çok şey verdi, şimdi sıra bende. Halkımızın geleceğe huzurla bakması için elimden geleni yapacağım diyerek Nürnberg'in kendisi için büyük bir anlam taşıdığını" vurguladı. Ahmed, toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışı sergileyeceğini söyledi ve "Amacım sadece insanlarla el sıkışmak değil, her gün daha fazla çalışarak Nürnberg'i daha güzel ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek" dedi.

Eritre'den Almanya'ya göç eden bir müslüman ailenin çocuğu olarak zorlu bir hayat hikayesinden gelen Dr. Ahmed, politika eğitimi aldıktan sonra doktorasını tamamlamasının yanı sıra 10 yıldır Nürnberg Belediye Meclisi üyeliği yapıyor. Son 4 yıldır Nürnberg SPD'nin başkanlığını yürüten Ahmed, aynı zamanda Bavyera SPD'de yardımcı genel sekreterlik görevini üstleniyor. Evli ve bir kız babası olan Ahmed Nürnberg'in nüfusunun yarısının göçmen kökenli olduğuna dikkat çekerek bu demografik yapının seçim kampanyasında kendisi için avantaj olacağını belirtti.

Dr. Ahmed'in adaylığını destekleyen Belediye Encümeni Aynur Kır, "Kendisini 15 yıldır tanıyorum. Çok zeki, başarılı ve çalışkan bir lider. Nürnberg için büyük bir kazanç olacak" dedi. Ayrıca Kır, göçmen kökenli bir adayın Nürnberg gibi çok kültürlü bir şehirde başkanlık yapmasının önemli bir sembol olduğunu vurguladı.