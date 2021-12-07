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DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Şu andaki sorun Delta - Son Dakika

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Şu andaki sorun Delta

07.12.2021 17:33
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Şu andaki sorun Delta

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, bugün yaptığı açıklamada "Şu anki sorun Delta ve bugün Delta'ya karşı ne kadar başarılı olursak yarın Omicron'a karşı bir galibiyet olacaktır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, bugün yaptığı açıklamada "Şu anki sorun Delta ve bugün Delta'ya karşı ne kadar başarılı olursak yarın Omicron'a karşı bir galibiyet olacaktır" dedi.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge bugün yaptığı açıklamada "Omicron görüş alanımızda ve yükselişte, endişeli ve temkinli olmakta haklıyız. Ama dediğim gibi, şu anki sorun Delta ve bugün Delta'ya karşı ne kadar başarılı olursak, yarın Omicron'a karşı bir galibiyet olacaktır. Sonunda aniden yükselmeden önce" dedi.

BİR AY GEÇTİ, 120.000 KİŞİ ÖLDÜDirektör Kluge, geçen ay acil önlem alınmazsa 2022'nin başına kadar yarım milyon kişinin hayatını kaybedilebileceği konusunda hükümetleri ve insanları uyardıklarını ve bulaşmayı azaltmak için acil adımlar atmaya çağırdıklarını belirtti. Kluge "Şimdi bir ay geçti ve 120.000 kişi daha öldü ve Bölge, çetelesine 10 milyon Kovid-19 vakası daha ekledi" ifadelerini kullandı.AŞIYLA 470.000 HAYAT KURTARILDI

Eylül ayına göre günlük can kaybının şu anda ikiye katlandığını belirten Kluge "Bu haftanın sonunda, Avrupa ve Orta Asya'daki her 10 kişiden 1'inde Kovid-19 enfeksiyonu olduğu laboratuvar testleriyle doğrulanacak" dedi. Vaka yaşının 5 ila 14 arasına düştüğünü vurgulayan Kluge "Aralık 2020'den Kasım 2021'e kadar, Kovid-19 aşılaması yoluyla doğrudan en az 470.000 hayat kurtarıldı" ifadelerini kullandı.


DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Şu andaki sorun Delta

Dünya Sağlık Örgütü, Hans Kluge, Omicron, Ölü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Şu andaki sorun Delta - Son Dakika Dünya


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