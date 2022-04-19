DSÖ: Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine saldırıları kınıyoruz - Son Dakika
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DSÖ: Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine saldırıları kınıyoruz

19.04.2022 13:05
DSÖ: Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine saldırıları kınıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Ukrayna'daki hastane ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınadığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Ukrayna'daki hastane ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınadığını duyurdu.

Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ, Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların devam eden artışını kınıyor. Bu saldırılar durmalıdır. DSÖ bugüne kadar 73 kişinin öldüğü ve 53 kişinin yaralandığı 147 saldırıyı doğruladı. Savaş bir çözüm olmayacak. Bir kez daha Rusya'yı savaşı bitirmeye çağırıyorum" dedi.


DSÖ: Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine saldırıları kınıyoruz
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Dünya Sağlık Örgütü, Hastane, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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