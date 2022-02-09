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Düğünde twerk yapmak istedi! Eteği açılınca ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika

Düğünde twerk yapmak istedi! Eteği açılınca ne yapacağını şaşırdı

09.02.2022 09:28

Ukrayna'daki bir düğünde, pistin ortasında twerk yapmak isteyen kadının eteği açıldı. Bu sırada salondakilerin büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü. Kendini tutamayanlar ise gülme krizine girdi.

Düğünlerdeki ilginç dans gösterileri ve gelenekleriyle bilinen Ukrayna'da ilginç bir olay yaşandı. Düğünün devam ettiği sırada konuklardan bazıları pistin ortasına gelerek kendisini müziğin ritmine kaptırdı. Ancak aralarından bir kadın, kendisini diğer konuklardan daha fazla müziğe kaptırdı.

BİR ANDA ETEĞİ AÇILDI

Kadın konuğun twerk yapmaya çalıştığı sırada bir anda eteğinin açılması, salonda büyük şaşkınlık yarattı. Genç kadın durumu toplamaya çalıştıktan sonra yeniden yerine oturdu. Ancak bu anlara şahit olan konuklar ise kendilerini gülmekten alamadı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada da çok sayıda izlenme aldı.

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Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Düğünde twerk yapmak istedi! Eteği açılınca ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Düğünde twerk yapmak istedi! Eteği açılınca ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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