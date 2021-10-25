Üye Girişi
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ölümünü telefon bildirimiyle öğrendiğini söyledi - Son Dakika
BBC

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ölümünü telefon bildirimiyle öğrendiğini söyledi

25.10.2021 05:35
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ölümünü telefon bildirimiyle öğrendiğini söyledi

Basketbol yıldızı Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ölümünü telefonuna gelen bildirimlerle öğrendiğini söyledi.

Basketbol yıldızı Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ölümünü telefonuna gelen bildirimlerle öğrendiğini söyledi.

Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant Ocak 2020'de gerçekleşen bir helikopter kazasında 6 kişiyle birlikte .

Los Angeles Şerif Departmanı'na kazada ihmalleri olduğu gerekçesiyle dava açan Vanessa Bryant, şerif departamnının Kobe ve Gianna'nın cesetleri de dahil olmak üzere olay yeri fotoğraflarını paylaştığını iddia ediyor.

Davaya ilişkin ifadesi alınan Vanessa Bryant, vilayet avukatının kazadan ilk olarak ne zaman haberdar olduğuna yönelik bir sorusunu yanıtladı.

Vanessa Bryant, söz konusu kazayı kendisine bir asistanının haber verdiğini söyledi.

Ancak kazada 5 kişinin de kurtulduğunu öğrendiğini belirten Bryant, kocası ve kızının da kurtulanlar arasında olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İfade tutanaklarında yer alan bilgilere göre, ardından telefonuna bildirimlerin geldiğini aktaran Vanessa Bryant şöyle devam etti:

"Telefonum elimdeydi. Çünkü gerçekten kocamı aramaya çalışıyordum. Sonra ise telefonuma bir sürü bildirim gelmeye başladı. Hepsinde de "RIP Kobe" (Huzur içinde yat Kobe) yazıyordu."

Vanessa Bryant, "Kızım ve kocam olmadan hayatım bir daha asla aynı olmayacak" diye de ekledi.

Kocasının fotoğraflarının polis memurlarından birisi tarafından bir barmenle paylaşıldığını iddia eden Vanessa Bryant, Mart ayında bazı polis memurlarının isimlerini yayımladı.

The Los Angeles Times gazetesi de emniyet teşkilatında geçen sene Şubat ayında gerçekleştirilen bir iç soruşturmada bazı polislerin kurbanların fotoğraflarını paylaştığı sonucuna ulaştığını bildirdi.

Hiç kimsenin bu türden acılar çekmemesi gerektiğini dile getiren Bryant, "Fotoğrafların paylaşılması doğru değil" dedi.

Bryant, Şerif Alex Villanueva'dan olay yerinde birilerinin fotoğraf çekip çekmediğinden emin olmasını istediğini söyledi.

Şerif departmanı ise dava hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kocası ve kızının öldüklerinde üzerinde olan kıyafetleri sakladığını söyleyen Bryant şöyle devam etti:

"Kıyafetleri vücutlarının hallerini temsil ediyorsa şayet, birilerinin nasıl bu kadar duygusuz olabileceğini, o insanlara nasıl da saygı duyamayabileceğini, nasıl olur da fotoğraflarını sokaktaki hayvanları paylaştıkları gibi paylaşabileceklerini hayal dahi edemiyorum."

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ölümünü telefon bildirimiyle öğrendiğini söyledi
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ölümünü telefon bildirimiyle öğrendiğini söyledi

Kobe Bryant, Los Angeles, basketbol, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ölümünü telefon bildirimiyle öğrendiğini söyledi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı 00:19 Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı Vedat Demiröz'ün 23:49 Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki İstifaya çağrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftara hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar 22:42 İstifaya çağrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftara hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar
Tüm gözler Kabine toplantısına çevrildi! Ana gündem maddesi 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını 21:44 Tüm gözler Kabine toplantısına çevrildi! Ana gündem maddesi 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den yanıt 21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den yanıt Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak 17:57 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar 16:24 Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı 15:36 Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Son Dakika Haberleri
19:03 Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
18:52 Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli
18:21 Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı
18:09 Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti
18:08 Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi
18:03 Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin
17:58 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:56 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak
17:47 Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
17:35 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Ronaldo'dan skandal hareket! Tarihi Liverpool maçında yere düşen genç futbolcuyu acımasızca tekmeledi Ronaldo'dan skandal hareket! Tarihi Liverpool maçında yere düşen genç futbolcuyu acımasızca tekmeledi         
00:11
Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası         
23:03
Yine bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Yine bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
22:21
Tribünlere giden futbolculara Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin Tribünlere giden futbolculara Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin         
21:29
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti         
16:18
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti         
11:23
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 06:40:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ölümünü telefon bildirimiyle öğrendiğini söyledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement