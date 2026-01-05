Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump\'ın hedefindeki Grönland\'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin
05.01.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü İzlandalı sanatçı Björk, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhak tehditleri altındaki Grönland'a tarihi bir çağrıda bulundu. Danimarka'nın sömürgeci geçmişindeki ''doğum kontrolü skandallarını'' hatırlatan sanatçı, Grönlandlılara ''Bir zalimden kurtulup diğerine düşmeyin'' diyerek bağımsızlık çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ilhak etme ve "güzellikle olmazsa zorla alma" imaları, Kuzey Avrupa'da büyük bir diplomatik kriz başlattı. Bu gerilime en dikkat çekici tepki, İzlandalı ünlü şarkıcı Björk'ten geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Grönland halkına seslenen sanatçı, bölgenin karanlık sömürgecilik geçmişine dikkat çekerek bağımsızlık vaktinin geldiğini savundu.

"4 BİN 500 KIZ ÇOCUĞUNUN ELİNDEN ANNELİĞİ ALINDI"

Björk, açıklamasında Danimarka'nın 1966-1970 yılları arasında Grönlandlı kadınlara yönelik uyguladığı "Spiral Kampanyası"na değindi. Aralarında 12 yaşındaki çocukların da bulunduğu 4 bin 500'den fazla yerli kadına rızaları dışında doğum kontrol cihazı takıldığını hatırlatan sanatçı, bu trajedinin bugün hâlâ binlerce kadını çocuksuz bıraktığını vurguladı.

"KÜLÜNDEN ÇIKIP ATEŞE DÜŞMEYİN"

İzlanda'nın 1944 yılında Danimarka'dan ayrılarak kimliğini koruduğunu örnek gösteren Björk, Trump'ın ilhak planlarını "tahayyül edilemeyecek bir acımasızlık" olarak nitelendirdi. İzlandaca bir atasözü olan "Úr öskunni í eldinn" (Külünden çıkıp ateşe düşme) ifadesini kullanan sanatçı, Grönland'ın Danimarka sömürgesinden kurtulup bir başka sömürgeci gücün eline düşmemesi gerektiğini belirtti.

"BAĞIMSIZLIĞINIZI İLAN EDİN" ÇAĞRISI

Björk, "Sömürgecilik defalarca omurgamdan aşağı bir korku ürpertisi gönderdi. Sevgili Grönlandlılar: Kendi dilinizi ve kimliğinizi korumak için bağımsızlığınızı ilan edin." çağrısı yaptı.

TRUMP'IN ISRARI SÜRÜYOR

Trump yönetimi, Grönland çevresinde Rusya ve Çin gemilerinin arttığını iddia ederek, adanın ABD için "vazgeçilmez bir kale" olduğunu savunuyor. Danimarka ve Grönland hükümetleri ise ilhak taleplerini kesin bir dille reddederek "satılık değiliz" mesajı vermeye devam ediyor.

Kültür Sanat, Donald Trump, Danimarka, Grönland, Politika, Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı Ailesinden açıklama var Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Galatasaray’ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
Fenerbahçe’ye mi geliyor Lazio’dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 20:49:27. #7.11#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.