Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor

Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanından birbirinden farklı yılan türleri var. Bu yılanlardan bazıları herkesin bildiği kobra veya anakonda gibi yılanlar. Ancak yılan ailesine mensup bazı türler var ki, etkisini duyduğunuz zaman bile sizi korkutmaya yetiyor. Bu yılan türlerinden biri de Boomslang yılanları.

ÖLÜMCÜL DERECEDE ZEHİRLİ

Boomslang bir ağaç yılanı türü. Anlayabileceğiniz gibi ölümcül derecede zehirli bir yılan bu. Yalnızca tehdit hissettiğinde insanlara saldıran ve günümüzde panzehirleri geliştirilen Boomslang tarafından öldürülmek oldukça zayıf bir ihtimal.Fakat eskiden öyle değildi. Herpetolojist Karl P. Schmidt'in 1957 yılında incelediği bu yılanlardan biri onu başparmağından ısırdı.

SOKULAN KİŞİNİN VÜCUDUNDAN KANLAR FIŞKIRIYOR

Boomslang yılanlarının en büyük etkisi ise soktuğu kişinin vücudundan dakikalar içerisinde kanlar boşalması. Nitekim Boomslang yılanının saldırısına uğrayan kişi, zamanında panzehir verilmezse acı içerisinde hayata veda edebilir.