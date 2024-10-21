ABD donanması, eğitim uçuşu sırasında Washington'da düşen savaş uçağının kayıp 2 pilotunun cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.
ABD donanması, 15 Ekim'de Washington eyaletinin dağlık Mount Rainier bölgesinde düşen uçakla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, düşen uçaktaki kayıp 2 pilotun cansız bedenlerine ait parçaların bulunduğu belirtilerek, pilotların kimliklerinin birkaç gün içinde açıklanacağı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Dünya › Düşen Savaş Uçağındaki Pilotların Cesedi Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?