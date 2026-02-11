El Paso Hava Sahası Kapalıyken Tekrar Açıldı

(ANKARA) - ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Teksas eyaletinin El Paso kentinde hava sahasına getirilen geçici kapatma kararının kaldırıldığını duyurdu.
ABD Federal Havacılık İdaresi, El Paso kentindeki hava sahası yasağını kaldırdı.
Kurumdan yapılan açıklamada, "El Paso üzerindeki hava sahasının geçici olarak kapatılması kararı kaldırılmıştır" denildi.
FAA, ticari havacılığa yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını belirterek, tüm uçuşların normal seyrinde devam edeceğini bildirdi.
ABD basınına göre ABD - Meksika sınırında bazı Meksika kartellerinin dron uçurması sonucu getirilen yasak, durumun kontrol altına alınmasından sonra kaldırıldı.
