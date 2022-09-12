Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'ne getirildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Holyrood Sarayı'ndan St. Giles Katedrali'ne resmi törenle getirildi. Burada, Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla'nın katılımıyla Kraliçe Elizabeth için ayin düzenlenecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından naaşı Pazar günü Edinburgh kentindeki Holyrood Sarayı'na getirildi. Bugün de Kraliçe'nin naaşı, yine aynı kentteki St. Giles Katedrali'ne taşındı. Burada, Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla'nın katılımıyla ayin düzenlenecek. Ayinin ardından halk, Kraliçe Elizabeth'e saygılarını iletebilmek için katedrale giriş yapabilecek.

NAAŞIN YARIN LONDRA'YA GİTMESİ BEKLENİYOR

İngiliz medyası, Kraliçe'nin naaşının yarın başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'na getirileceğini duyurdu. Bu sırada Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, Kuzey İrlanda'yı ziyaret edecek. Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ise 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak.