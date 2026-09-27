Endonezya\'da alabora olan feribatta ölü sayısı 64\'e yükseldi, 71 kişi kayıp

Endonezya'da alabora olan feribatta ölü sayısı 64'e yükseldi, 71 kişi kayıpGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribottan 11 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 64'e çıktı. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili, 108 kişinin kurtarıldığını, 71 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
ENDONEZYA'da 13 Eylül'de alabora olan feribotta yaşamını yitirenlerin sayısı 64'e yükseldi.
Endonezya basını, Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili'nin 13 Eylül'de alabora olan feribota ilişkin açıklamasını yayımladı. 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını kaydeden Syafili, feribottaki 108 kişinin kurtarıldığını, 64 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 71 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Kaynak: DHA
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