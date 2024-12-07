Esad devri bitiyor mu? İran'da bir gecede büyük değişiklik - Son Dakika
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Dünya

Esad devri bitiyor mu? İran'da bir gecede büyük değişiklik

Esad devri bitiyor mu? İran\'da bir gecede büyük değişiklik

Yayınlarında Suriye'deki rejim muhalifi gruplarla ilgili ifadelerini değiştiren İran devlet televizyonu, "teröristler", "terörist gruplar" ve "tekfirci teröristler" yerine gündüz bülteninde "silahlı gruplar" nitelemesini kullandı. Devlet televizyonunun dil değişikliğine gitmesi, sosyal medyada gündem oldu.

07.12.2024 01:39
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İran devlet televizyonu, silahlı muhalif grupların şu ana kadar Halep'te hiçbir Şii vatandaşı hedef almadığı yönünde haber yayımladı.

'TERÖRİST' YERİNE 'SİLAHLI GRUPLAR' İFADESİ KULLANILDI

Yayınlarında Suriye'deki rejim muhalifi gruplarla ilgili ifadelerini değiştiren devlet televizyonu, "teröristler", "terörist gruplar" ve "tekfirci teröristler" yerine gündüz bülteninde "silahlı gruplar" nitelemesini kullandı. Yerel saatle 14.00 bülteninde sunucunun yanı sıra saha muhabiri de daha önce "tekfirci" diye adlandırdıkları grupları "silahlı gruplar" şeklinde isimlendirdi.

Esad devri bitiyor mu? İran'da bir gecede büyük değişiklik

Devlet televizyonunun haber kanalı, 18.00 bülteninde de alt yazılarında aynı adlandırmayı sürdürdü ve "Silahlı muhalif gruplar, bu ana kadar Halep'te hiçbir Şii vatandaşı hedef almadı." şeklinde altyazı geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Devlet televizyonunun dil değişikliğine gitmesi, sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, bu değişikliği eleştirip tepki gösterirken kimi kullanıcılar da İran'ın Suriye'deki değişime ayak uydurmaya çalıştığını ileri sürdü.

ESAD DEVRİ BİTİYOR MU?

Suriye'de silahlı muhalif grupların harekete geçmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Şam'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Esad'a destek sözü vermişti. Araghchi, bugün yaptığı açıklamada ise"Beşar Esad'ın geleceği tahmin edilemez" ifadelerini kullandı. Suriye'de 13 yıldır devam eden savaşta Esad'a uzun süredir destek veren Rusya'dan bugün yapılan bir açıklamada ise 'Başka önceliklerimiz var' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Suriye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad devri bitiyor mu? İran'da bir gecede büyük değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mesko Aljovic:
    Esad biterse Türkiye biter..Çeçenistan,Bosna biter..Türk milleti kendi menfaatini düşünüyorsa,islamcı teröre karşı Esadı desteklemelidir... 12 47 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Bu nası spiker aq:) 12 12 Yanıtla
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