Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu - Son Dakika
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Dünya

Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu

Esad\'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu

Suriye'de kontrolü tamamen ele geçiren silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimine son verirken gelişme sonrasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise ülkeyi terk etti. Esad'ın bir uçakla ülkeden ayrıldığı iddia edilirken uçağın en son Humus semalarında sinyal verdiği ve "olağandışı hareketler" sergilediği belirtildi. Uçağın düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

08.12.2024 09:36
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Esad rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esad'ın bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddiaların ardından uçağının düşmüş olabileceği gündeme geldi.

Reuters'a konuşan iki Suriye ordusu askeri yetkilisi, Esad'ın Pazar günü bilinmeyen bir yere gitmek üzere bugün havalandığını aktardı.

BİR ANDA İZİ KAYBOLDU

FlightRadar24 uçuş takip sitesinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'i taşıdığı iddia edildi.

Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu

"OLAĞAN DIŞI HAREKETLER YAPTI"

Muhaliflerin eline geçen Humus'un üstünden geçen uçağın, Humus'un kuzey batısında uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı yansıdı. İrtifa kaybeden uçağın, Humus'un batısında izi kaybedildi.

Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • AHMET YILMAZ:
    Sira zalim Erdoganda 263 320 Yanıtla
  • Muhammed İhvan:
    İnşALLAH düşmüştür 117 29 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DUNYA DA ENINDE SONUNDA BUTUN DİKTATÖRLER, TEK ADAM REJİMLERI, AILESIYLE ULKELERINE CULLANANLAR,BABADAN OĞULA MIRAS BIRAKAAR YOK.OLACAK 115 19 Yanıtla
  • Gökhan Çelik:
    İsrail’in istemediği hiçbir şey olmaz oralarda İsrail’e yer açıyorlar bizde alet olduk bu siyonist yönetimden kurtulmak gerek 38 53 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Şimdi Suriye huzura kavuşma zamanı o.c esattt kendi halkını ceza evine atan o.c esat karşı ilanları ceza evine atmıştı ö s o muhalif esat devrini bitirdi esat serefsizinden kurtuldu Suriye özgürdür özgür kalacak 66 8 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    DÜNYADAKİ BÜTÜN FESADI ABD İNGİLTERE İSRAİL YAPIYOR ALLAH BELALARINI VERSİN 30 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    eniştesi mi söyledi 14 12 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    Esat suryenin hazinesiyle Rusya'ya sığınmıştır hazinesi karşılığında Putin amca onu kabul etmiştir 24 2 Yanıtla
  • Murat Kara:
    SULTANLARA KALMAYAN DUNYA SİZEDE KALMAYACAK 24 0 Yanıtla
  • Ercan Gokce:
    Hayda…. 12 3 Yanıtla
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