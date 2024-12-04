27 Kasım Çarşamba günü Esad rejimi ve Suriyeli muhalifler arasında çıkan silahlı saldırılar sonrasında 2016 yılından bu yana Esad rejiminin elinde olan Halep 2 gün içerisinde muhaliflerin eline geçmişti. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ederken Esad rejimine bağlı askerlerin bölgeden kaçmak için her yolu denedikleri görüldü.
Bölgeden gelen bir görüntüde birçok noktayı muhaliflere bırakarak kaçan rejim askerlerinden bazılarının yakalanmamak için kadın kılığına girdiği görüldü. Hatırlanacağı üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonları sonrası kaçan PKK'lı teröristlerden bazıları da etek giymişti. Esad'ın askerlerinin düştüğü durumu görenler "PKK'lı teröristlerden çok şey öğrenmişler" demekten kendini alamadı.
Son Dakika › Dünya › Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar - Son Dakika
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