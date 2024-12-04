Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad\'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı. Birçok noktayı bırakarak kaçmak zorunda kalan rejim askerlerinden bazılarının muhaliflere yakalanmamak için kadın kılığına girdiği ortaya çıktı.

04.12.2024 15:34
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27 Kasım Çarşamba günü Esad rejimi ve Suriyeli muhalifler arasında çıkan silahlı saldırılar sonrasında 2016 yılından bu yana Esad rejiminin elinde olan Halep 2 gün içerisinde muhaliflerin eline geçmişti. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ederken Esad rejimine bağlı askerlerin bölgeden kaçmak için her yolu denedikleri görüldü.

Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

KADIN KILIĞINA GİRDİLER

Bölgeden gelen bir görüntüde birçok noktayı muhaliflere bırakarak kaçan rejim askerlerinden bazılarının yakalanmamak için kadın kılığına girdiği görüldü. Hatırlanacağı üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonları sonrası kaçan PKK'lı teröristlerden bazıları da etek giymişti. Esad'ın askerlerinin düştüğü durumu görenler "PKK'lı teröristlerden çok şey öğrenmişler" demekten kendini alamadı.

Beşar Esed, Operasyon, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • özgür ertul:
    VICE VERSA ! It was all through his dictatorship , The cruel " ESAD " made a sorry spectacle of himself all over the world !.. 0 0 Yanıtla
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