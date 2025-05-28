Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde Vietnam ziyareti sırasında yaşananlar dünya gündemine bomba gibi düştü.
Brigitte Macron, kendisinden 25 yaş küçük eşi Emmanuel Macron'un yüzüne sert bir tokat attı. Gazetecilere konuşan Macron, "Bu sadece bizim sık sık yaptığımız şakalaşmalardan biriydi" dedi.
Macron yaşananların şakadan ibaret olduğunu söylese de, ülkesinde resmen rezil oldu. Fransa'da bir spor salonuna asılan afişte Macron'un görseline yer verildi. Görselde, "Karınız sizi dövüyor mu? Kendini savunma derslerimize katılın." ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu! Afişte yazan slogan bomba - Son Dakika
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