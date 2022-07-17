Eşinin kendisini aldattığını düşünen adam DNA testi yaptırdı, çocuk kendisinden çıkmadı! Asıl gerçek ise sonradan ortaya çıktı... - Son Dakika
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Eşinin kendisini aldattığını düşünen adam DNA testi yaptırdı, çocuk kendisinden çıkmadı! Asıl gerçek ise sonradan ortaya çıktı...

17.07.2022 13:21
Eşinin kendisini aldattığını düşünen adam DNA testi yaptırdı, çocuk kendisinden çıkmadı! Asıl gerçek ise sonradan ortaya çıktı...

İngiltere'de eşinin kendisini aldattığını düşünen bir adam, hastaneye giderek DNA testi yaptırdı. Adamın bu sonuç sonrası boşanma kararı aldığı öğrenilirken kadın da gidip DNA testiyle durumu öğrenmek istedi. Bu testin de negatif çıkmasının ardından hastanenin yaptığı araştırmada doğum sırasında bebeklerin karıştığı ortaya çıtkı.

İngiltere'de ismini açıklamak isteyen bir çiftin başına gelenler, pembe dizilere benzetildi. İddialara göre adam, karısının kendisini aldattığını şüphelenmesinin ardından kızları için DNA testi istedi. Kocasının içinin rahatlamasını isteyen kadın ise bu teklifi kabul etti.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

DNA testinin sonucunun negatif çıkması, büyük bir şok yarattı. Sonucun ardından öfkeli adam boşanma kararı alırken, aile üyeleri de yıkıldı. Ancak kadın, kocasını aldatmadığı konusunda ısrar etti. Evlendikten sonra kimseyle ilişkiye girmediğini söyleyen kadın, sadece evliliğinden önce üniversite döneminde 2 ilişkisi olduğunu iddia etti.

BEBEKLER KARIŞMIŞ

Olayın ardından adam kesin boşanma kararı alırken, kadın da kız çocuğunun babasının kocası olduğunu kanıtlamak için kolları sıvadı. Hastaneye giden kadın, doğum yaptığı dönemin kayıtlarının incelenmesini istedi. Ayrıca kendi de DNA testi yaptırdı. Test sonucunda kızın, kadından da olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan incelemede, bebeklerin karıştığı tespit edildi. Şimdi ailenin gerçek kızlarının nerede olduğu araştırılıyor.

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Son Dakika Dünya Eşinin kendisini aldattığını düşünen adam DNA testi yaptırdı, çocuk kendisinden çıkmadı! Asıl gerçek ise sonradan ortaya çıktı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin kendisini aldattığını düşünen adam DNA testi yaptırdı, çocuk kendisinden çıkmadı! Asıl gerçek ise sonradan ortaya çıktı... - Son Dakika
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