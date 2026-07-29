Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı - Son Dakika
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Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı

Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı
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Fransa'nın Orange kentinde, eşiyle tartıştığı karton kutuları açan bir adam beş bebeğin çürümüş cesediyle karşılaştı. Yeni doğum yaptığı anlaşılan kadın hastaneye kaldırılırken, ülkeyi sarsan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın güneyinde yer alan Orange kentinde ortaya çıkan akılalmaz olay, ülkede büyük yankı uyandırdı. Olay, 32 yaşındaki kadının şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından kocasının evde yaptığı korkunç keşifle gün yüzüne çıktı.

TARTIŞMA SONRASI KUTULARI AÇTI

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Fransız yasaları gereği kimliği açıklanmayan çift, pazartesi günü evde bulunan bazı karton kutular nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma esnasında kadının aniden fenalaşması üzerine kocası onu hastaneye götürdü.

Eşinin hastaneye yatırılmasının ardından eve dönen adam, tartışmaya konu olan evin ikinci katındaki büyük bir plastik torbanın içine yerleştirilmiş karton kutuları açtı. Kutuların içinde çürümüş halde beş bebeğin cansız bedenini bulan adam, kalıntıları alarak hastaneye gitti. Durumun bildirilmesi üzerine hastane yönetimi derhal polise haber verdi.

HAMİLELİĞİNİ GİZLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Fransız Le Parisien gazetesinde yer alan iddialara göre kadın, eşinden daha önce hamile olduğunu üç kez gizledi ve inkar etti. Savcılıktan yapılan açıklamada da babanın ifadesinde, eşinin olası hamileliklerinden hiçbir şekilde haberdar olmadığını söylediği belirtildi. İfadesi alınan adam daha sonra serbest bırakıldı.

OTOPSİ YAPILACAK, ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Adli tıp uzmanları, bulunan kalıntıların beş farklı bebeğe ait olduğunu doğruladı. Bebeklerin kesin ölüm nedenleri ve ne zaman yaşamlarını yitirdiklerinin tespit edilebilmesi için kapsamlı otopsi işlemlerinin yapılacağı açıklandı.

Yeni doğum yaptığı anlaşılan 32 yaşındaki annenin hastanedeki tedavisi sürüyor. Kadın henüz gözaltına alınmadı ve ifadesine başvurulmadı. Çiftin evde bulunan 8 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğu, çocuk koruma birimleri tarafından derhal devlet korumasına alındı.

3. Sayfa, Fransa, Bebek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı - Son Dakika
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