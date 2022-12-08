Yarı çıplak market bastı! Başına atılan cisimle yığılıp kaldı

Estonya'da kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.aşırı alkollü bir kadın, girdiği marketi birbirine kattı.

MALZEMELERİ YERE FIRLATTI

Sarhoş kadın üzerine çıtığı reyondaki malzemeleri reyon görevlisine fırlattı ve ürünleri yerle bir etti.

KUTU İÇEÇEKLE KAFASINDAN VURDU

Üzerine malzeme atılan reyon görevisi ilk başta tepki vermediği alkollü müşteriye sonrasında sinirlenip, eline aldığı kutu içeceği kadına fırlattı.

POLİSLER ÇAĞRILDI

Yaşanan olayın ardından kargaşa çıkan markete polis ekipleri çağırıldı. Söz konusu kadının bunun üzerine birbirine kattığı marketten kaçarak uzaklaştığı bildirildi.