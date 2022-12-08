Estonya'da kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.aşırı alkollü bir kadın, girdiği marketi birbirine kattı.
Sarhoş kadın üzerine çıtığı reyondaki malzemeleri reyon görevlisine fırlattı ve ürünleri yerle bir etti.
Üzerine malzeme atılan reyon görevisi ilk başta tepki vermediği alkollü müşteriye sonrasında sinirlenip, eline aldığı kutu içeceği kadına fırlattı.
Yaşanan olayın ardından kargaşa çıkan markete polis ekipleri çağırıldı. Söz konusu kadının bunun üzerine birbirine kattığı marketten kaçarak uzaklaştığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Yarı çıplak market bastı! Başına atılan cisimle yığılıp kaldı - Son Dakika