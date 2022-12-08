Yarı çıplak market bastı! Başına atılan cisimle yığılıp kaldı - Son Dakika
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Yarı çıplak market bastı! Başına atılan cisimle yığılıp kaldı

08.12.2022 19:01

Estonya'da girdiği marketi dağıtan aşırı alkollü bir kadın, daha fazla tahammül edemeyen birinin kafasına fırlattığı cisim nedeniyle yere yığıldı.

Estonya'da kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.aşırı alkollü bir kadın, girdiği marketi birbirine kattı.

MALZEMELERİ YERE FIRLATTI

Sarhoş kadın üzerine çıtığı reyondaki malzemeleri reyon görevlisine fırlattı ve ürünleri yerle bir etti.

KUTU İÇEÇEKLE KAFASINDAN VURDU

Üzerine malzeme atılan reyon görevisi ilk başta tepki vermediği alkollü müşteriye sonrasında sinirlenip, eline aldığı kutu içeceği kadına fırlattı.

POLİSLER ÇAĞRILDI

Yaşanan olayın ardından kargaşa çıkan markete polis ekipleri çağırıldı. Söz konusu kadının bunun üzerine birbirine kattığı marketten kaçarak uzaklaştığı bildirildi.

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Estonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yarı çıplak market bastı! Başına atılan cisimle yığılıp kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarı çıplak market bastı! Başına atılan cisimle yığılıp kaldı - Son Dakika
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