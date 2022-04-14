Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü - Son Dakika
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Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü

14.04.2022 12:10
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü

Kiev'i ziyaret eden Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşerek desteklerini ifade etti.

Kiev'i ziyaret eden Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşerek desteklerini ifade etti.

Dün Ukrayna'ya desteklerini göstermek üzere Kiev'e giden Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşerek birlikte Rusya'nın geri çekildiği bölgelerden biri olan Borodyanka'yı ziyaret etti.

"SAVAŞ SUÇLARI CEZASIZ KALMAYACAK"

Şmihal ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiev bölgesinin köy ve kasabalarında büyük çaplı yıkıma tanık olduk. Rusya'nın savaş suçları cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı. Letonya lideri Levits, Irpin ve Borodyanka'nın, Rusya'nın yol açtığı yıkımın taze izlerini taşıdığını belirterek, "Ukrayna, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa'nın toparlanmasına yardımcı olan Marshall Planı gibi büyük bir toparlanma çabasını hak ediyor. Artık plan zamanı" ifadelerini kullandı. Litvanya lideri Nauseda, "Burası insanlığın karanlık tarafının yüzünü gösterdiği yer. Rus ordusunun işlediği acımasız savaş suçları cezasız kalmayacak. Savaş suçluları uluslararası düzeyde yargılanmalıdır. Güçlü kal Ukrayna" dedi. Estonya lideri Karis ise Rus ordusunun Ukrayna halkına karşı işlediği suçların dehşetini derinden hissettiğini belirterek, "Öldürmek ve işkence yapmak, yasadışı silah kullanmak, vahşi savaş suçları cezasız kalmayacak" dedi.

NAUSEDA: UKRAYNA'NIN SİLAHLARA İHTİYACI VAR

Ayrıca Nauseda, tankların fotoğraflarını da paylaşarak, "Dmytrivka'da Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus tankları. Kahramanlık, özgürlük sevgisi ve vatan her zaman vahşete galip gelir. Ukrayna'nın şu anda mücadelesi için silahlara ihtiyacı var" dedi.

LİDERLER, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Daha sonra liderler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Estonya Cumhurbaşkanı Karis görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Ukrayna halkı acımasız Rus ordusuna karşı inanılmaz bir cesaret gösterdi. Ukrayna özgür olmak istiyor ve özgür olmaya her hakkı var. Ukrayna, Avrupa ailesinin bir parçasıdır. Polonya, Letonya ve Litvanya başkanlarıyla birlikte Zelenski'e tam desteğimizi ifade ettik" dedi.

KARİS: RUS BİRLİKLERİ HER YERDE GERİ PÜSKÜRTÜLMELİ

Karis, Estonya'nın yıllık savunma bütçesinin üçte biri ölçeğinde Ukrayna'ya askeri yardımda bulunduğunu ifade ederek, Ukrayna'nın şu anda daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu ve Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yardım etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti. Karis açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Rusya bu savaşı kaybetmeli, yoksa Avrupa'da barış olmayacak. Rus birlikleri Kiev'de olduğu gibi her yerde geri püskürtülmeli. Tüm Rus savaş suçları soruşturulmalı, bu suçların organize edilmesinde ve işlenmesinde yer alan herkes yargılanmalı. Öldürmek, işkence yapmak, yasadışı silah kullanmak cezasız kalmayacak. Estonya, gerekli uzmanlığı sağlayarak Ukrayna ve ICC'nin (Uluslararası Ceza Mahkemesi) yargı çabalarını destekleyecektir."

NAUSEDA: UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNİ SAVUNACAĞIZ

Litvanya Devlet Başkanı Nauseda ise görüşmeye dair yaptığı açıklamada, diğer liderlerle birlikte Kiev'de Zelenski'e tam desteklerini ifade ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın AB üyeliğini savunmaya ve bu kahraman ulusun, savaşın dehşetinin üstünden gelmesine yardım etmeye devam edeceğiz. Birlik, gücümüzdür. Zafere kadar Ukrayna'nın yanında olacağız" dedi.


Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü
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Volodimir Zelenskiy, Litvanya, Polonya, Estonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri Zelenski ile görüştü - Son Dakika


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