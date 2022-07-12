Euro ve dolar 20 yıl sonra ilk kez eşit seviyeye geldi

Euro/dolar kuru 20 yıl sonra ilk kez 1 seviyesine geldi.

Pazartesi günü Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattını planlı olarak kapattığını duyurmasının ardından, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck gaz akışının yeniden başlamama ihtimaline karşı uyardı.

Habeck, Rusya'nın doğalgazı, Kiev'e silah temin eden ve Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa'ya karşı kullandığını ekledi.

Bunun üzerine Salı günü euro karşısında yükselen dolar sabah saatlerinde pariteyi test etti.

Parite iki para biriminin eşitlenmesi ve aynı seviyeyi görmesi anlamına geliyor.

Enerji krizi bir yana euro, ABD Merkez Bankası FED'in doları yükselten agresif faiz oranlarını daha da artıracağı beklentileriyle de darbe alıyor.

Yatırım bankası Goldman Sachs raporuna göre ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından dolar daha da güçlendi.

Bloomberg HT'ye göre, Goldman analistleri, "Geleneksel olarak euro bölgesinde 1 puanlık büyüme düşüşü beklentisi, euro/dolarda %2'lik değer kaybına neden oluyor. Euro bölgesine yönelik olumsuz beklentilerimiz gerçekleşirse, euro/dolarda %5'lik daha aşağı yönlü hareket yaşanabilir" görüşünü aktardı.

Dolar endeksi, yüzde 0,3 artışla 108,45'te kaldı. Ekim 2002'deki 108,28 zirvesini aştı.