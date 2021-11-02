Evinde karşılaştığı ayı sipariş ettiği tavuğu yedi!

ABD'nin Sierra kasabasında John Holden isimli adam, evine döndüğünde kapısının ardına kadar açık olduğunu, içeri girdiğinde ayıyı mutfak tezgahında bir kova tavuğu yerken gördü.

YÜKSEK SESLER ÇIKARARAK AYILARI KAÇIRDI

Evin içerisinde ve dışarısında en az birer ayı daha olduğunu ifade eden Holden, yüksek sesler çıkararak ayıların kaçmasını sağladı. Holden, daha öncede birçok kez bir ayıyla karşı karşıya geldiğini ifade ederek, "Onlarla daha önce de birçok karşılaşmam oldu. Aslında arka bahçede de birkaç kez rastladım ama daha önce evimin içinde hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım." dedi.

Ayıların evini altüst ettiğini dile getiren Holden, hayvanların yemeğin kokusuna karşı koyamamış olabileceklerini ve evden çıktıktan sonra evin arka bahçesinde dinlendiklerini kaydetti.