Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı

19 yaşındaki TikTok fenomeni Gabriel Salazar, Meksika sınırından yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki otoyolda lüks aracıyla seyir halindeyken birden fazla ağaca çarparak takla attı.
Olay yerine gelen ekipler, yakıt deposu patlayıp alevler içinde kalan aracı söndürmekte zorlandı.
Paramparça olan aracın içinde kalan Salazar yaşamını yitirdi. Otomobilin içinde bulunan diğer 3 kişi de feci şekilde can verdi. Yetkililer, diğer 3 kişinin kaçak göçmen olduğunu söyledi.
Gabriel Salazar, 2019 yılında TikTok'a katıldı. Sık sık dudak paylaşımları ve dans videoları yapan fenomenin 2 milyondan fazla takipçisi vardı.
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