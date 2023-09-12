Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Cesetler sokaklardan toplanıyor - Son Dakika

Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Cesetler sokaklardan toplanıyor

Son Güncelleme: 12.09.2023 13:13

Libya'yı yerle bir eden sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı. Binlerce kişinin kaybolduğu ülkede hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise toplu cenaze işlemleri için sokaklardan toplanıyor.

Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı. Yetkililer yağış miktarının "40 yılın en yükseği" olarak nitelendirirken, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise toplu defin işlemi için sokaklardan toplandı.

BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLDU

Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'da onlarca kişinin ölümüne yol açan Daniel Kasırgası, rotası üzerindeki Libya'da da büyük yıkıma neden oldu. Ülkede uluslararası tanınırlığı olmayan Bingazi merkezli yönetimin sağlık bakanlığı, can kaybının bugün itibarıyla 3 bini aştığını açıkladı.

Felaketi yaşayan Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Sokaklar cansız bedenlerle dolu

10 BİN KİŞİ KAYIP

Akdeniz kıyısındaki Derne taşkından en fazla etkilenen kent olurken, yetkililer kayıp sayısının 10 bine ulaştığını söylüyor. Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Derne kentinde iki barajın yıkıldığı ve bölgeyi sular altında bıraktığı bildiriliyor. Ülkede sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri toplu cenaze işlemleri için sokaklardan toplandı.

Felaketi yaşayan Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Sokaklar cansız bedenlerle dolu

SIRADA MISIR VAR

Tropik kasırganın Mısır'a doğru ilerlediği kaydediliyor. Mısırlı yetkililer, özellikle ülkenin batısı için uyarı üstüne uyarı veriyor.

TÜRKİYE YARDIM GÖNDERİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X'den yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Libya halkının yanında olduğunu söyleyerek, başsağlığı diledi. Erdoğan, " AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere üç uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır" dedi.

İşte Libya'dan gelen görüntüler;

Felaketi yaşayan Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Sokaklar cansız bedenlerle dolu
Felaketi yaşayan Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Sokaklar cansız bedenlerle dolu
Felaketi yaşayan Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Sokaklar cansız bedenlerle dolu
Felaketi yaşayan Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Sokaklar cansız bedenlerle dolu
Felaketi yaşayan Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Sokaklar cansız bedenlerle dolu

Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Cesetler sokaklardan toplanıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:09 Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Cesetler sokaklardan toplanıyor
12:50 Trabzonspor, Ognjen Bakic'i transfer etti
12:31 Sarıyer'de kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor
12:18 Sanıklar hakkında rekor ceza istemi! Pavyondaki hesap mahkemelik oldu
12:14 Braga'ya verilen ceza Fenerbahçe'ye yaradı! Al-Musrati imzaya geliyor
12:07 İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya hakaret davasından beraat
12:00 Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının protez kol masrafını iş insanı karşılayacak
11:55 Turabi Çamkıran, Survivor 2024 All Star'ın kadrosuna dahil oldu
11:53 Zimbabve Devlet Başkanı'nın oğlunu Maliye Bakan Yardımcısı olarak ataması tepkilere neden oldu
11:52 İngiltere, Amerikan Bully 'XL' ırkı köpeklerin yasaklanması için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2023 13:40:44. #1.11#
SON DAKİKA: Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Cesetler sokaklardan toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement