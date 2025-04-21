Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı - Son Dakika
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Dünya

Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı

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İspanya'nın Cadiz bölgesindeki Paskalya festivalinde yarım ton ağırlığındaki bir boğa, koruma bariyerini yıkarak izleyici kalabalığına daldı ve en az 20 kişiyi yaraladı. Çoğu çocuk olan yaralılar arasında 60 yaşında bir kadın da bulunuyor. Belediye Başkanı, güvenlik önlemlerinin standartların altında olmadığını savundu. İspanya'da boğa koşusu festivalleri sık sık can almaya devam ediyor.

21.04.2025 15:46  Güncelleme: 15:54
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İspanya'nın Cadiz bölgesindeki Arcos de la Frontera kasabasında düzenlenen geleneksel Paskalya festivali "Toro del Aleluya"da korkunç bir kaza yaşandı. Yaklaşık yarım ton ağırlığındaki öfkeli bir boğa, zayıf koruma bariyerini yıkarak izleyici kalabalığına daldı ve çoğu çocuk olmak üzere birçok kişiyi yaraladı.

Festivalde, "Alleluya Boğaları" adı verilen dört boğanın kasaba sokaklarında koşturulması geleneği var. Bu gelenek, İsa'nın merhametinin simgesi olarak görülüyor ve boğalar arenada öldürülmüyor. Ancak "Infinito" adı verilen ilk boğa nakliye kasasından çıkarıldığında, öfkeli hayvan beklenmedik şekilde davrandı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, boğanın koruma bariyerine tam hızla çarptığı ve bariyerin kolayca yıkıldığı görülüyor. Daha iyi görebilmek için öne getirilmiş çocuklar, ilk darbe alan kişiler oldu. Boğanın kalabalığın içinde koşturduğu anlarda, balkonda olayı kaydeden bir kadının "Çocuklar, çocuklar!" diye bağırdığı duyuluyor.

Olayda en az 20 kişi boğa tarafından ezildi veya boynuzlandı, yüzlerce kişi ise panikle kaçarken birbirlerini ezdiler. Aralarında 60 yaşında bir kadının da bulunduğu üç kişi ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Belediye Başkanı Miguel Rodriguez, etkinlikteki güvenlik önlemlerinin standartların altında olmadığını savunarak, "Bunun olması normal değil, ancak herhangi bir boğa arenasında beklenmedik olaylar yaşanabilir" dedi.

İspanya'da boğa koşusu festivalleri sık sık can almaya devam ediyor. Geçen yıl Valencia yakınlarında 60 yaşında bir kadın, Pantoja'da 74 yaşında bir adam, El Casar'da 20 yaşında bir genç ve Valencia'da Pamesa şirketinin üst düzey yöneticisi 61 yaşındaki Jose Antonio Subies benzer etkinliklerde hayatlarını kaybetti.

Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı
Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı
Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı
Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı
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Son Dakika Dünya Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kasım Ömeroğlu:
    hani bu batıllılar hayvana eziyet etmez hayvan haklarını savunurdu. 9 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    eyyoli hepiniz nasibinizi alasız emi 6 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    yaralamak yetmez onları gebetmeşiydi. Hayvan haklarını savunanlar kediler köpekler için yırtınanlar neden bu boğaların iskence görmesine göz yumuyor. Bu bir festival değil cinayettir 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Parlak:
    bizim ülkede boğalar kaçar biz kovalarız orda boğa onları kovalıyor 6 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ne güzel olmuş..süper ,eğlenmişsiniz.. 6 0 Yanıtla
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