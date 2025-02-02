FİLİPİNLER'in Nueva Ecija kentinin Guimba bölgesinde bir helikopter düştü. Kazada pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Sivil Havacılık İdaresi (CAAP) Sözcüsü Eric Apolonio, özel helikopterin Manila'dan Baguio'ya hareket ettiğini açıkladı. Apolonio, helikopterin tek yolcusunu bırakmasının ardından dönüşte yerel saatle 17.00 sularında Nueva Ecija kentinin Guimba bölgesinde düştüğünü aktardı. Pilotun kazada hayatını kaybettiğini bildiren Apolonio, yakıt ikmali için Binalonan Havaalimanı'na uğrayan helikopterin kalkışta motorunun zorlukla çalıştığını öğrendiklerini söyledi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Filipinler'de Helikopter Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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