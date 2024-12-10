Filipinler\'de Kanlaon Yanardağı Patladı, 87 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

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FİLİPİNLER'de dün Kanlaon Yanardağı'nın patlaması üzerine bölgeden yaklaşık 87 bin kişinin tahliye edileceği açıklandı.

Filipinler Sivil Savunma Ofisinden yapılan açıklamada, yanardağ çevresindeki 6 kilometrelik bölgeden 87 bin kişinin tahliye edileceği açıklandı. Açıklamada ayrıca, Negros adasında bulunan yanardağın patlaması sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilerek bölgede daha fazla patlama yaşanacağına dair alarm verildi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, dün, Kanlaon Yanardağı'nın patladığını ve 3 bin metre yüksekliğe kül püskürttüğünü ifade etti.