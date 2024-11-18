Filipinler\'de Süper Tayfun Man-Yi Tahliyelere Neden Oldu

Dünya

FİLİPİNLER'de Süper Tayfun Man-Yi nedeniyle yaklaşık 1,2 milyon kişi tahliye edildi.

Filipinler'de karaya çıkan Man-yi Tayfunu nedeniyle en az 2 kişi yaralandı, 1,2 milyon kişi tahliye edildi. Tayfun birçok bölgede hasara ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Ülkede 26 yerel ve 2 uluslararası havaalanının geçici olarak kapatıldığı, çok sayıda feribot seferinin de askıya alındığı kaydedildi.