Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar - Son Dakika
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Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar

16.05.2022 18:29
Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar

Finlandiya ve İsveç'ten gelen NATO üyeliği için başvuru açıklamaları dünya kamuoyunda gündem oldu. Erdoğan'ın "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" sözleriyle üyeliklerine karşı çıktığı iki ülke bugün bir açıklama yaparak, ülkelerinde bulunan FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı. Gerilimi arttıran gelişmenin ardından iki ülke bakanlarının resmi temaslar için önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edecekleri ifade edildi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvuruda bulunacaklarını açıklamalarının ardından tüm dünyanın gözü bu bölgeye çevrilmişti. Bu karara ilk olarak sınırlarında NATO üyesi ülke istemeyen Rusya karşı çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhaneleri gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" demişti.

"TERÖRLE ARALARINA MESAFE KOYMALARI GEREKİYOR"

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor. Terörle aralarına mesafe koymaları gerekiyor. Ayrıca Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ihracatı konusundaki kısıtlamaları da kaldırmaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

33 TERÖRİSTİN İADESİNE OLUMLU YANIT VERMEDİLER

Konu gündemden düşmezken son olarak Finlandiya ve İsveç, ülkelerinde bulunan FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini duyurdu. Türkiye Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi; İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlatmıştı. Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi. İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı. Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor.

NATO GERİLİMİ SONRASI RESMİ TEMASLAR İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEKLER

Finlandiya ve İsveç'in FETÖ ve PKK terör örgütü üyesi 33 kişiyi iade etmeyeceklerini duyurması yeni bir krizin başlamasına neden olurken, NATO cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları'nın patlak veren NATO gerilimi sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecekleri duyuruldu.

İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecek." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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İsveç ve Finlandiya, teröristleri iade etmiyor İsveç ve Finlandiya, teröristleri iade etmiyor İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil

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Son Dakika Dünya Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar - Son Dakika
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