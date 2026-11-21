Bir Rus helikopterinin cumartesi günü Finlandiya hava sahasını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor. Finlandiya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını DW aktardı.

Olay, Finlandiya Körfezi'nde bir Rus yük gemisinin İHA saldırısının ardından alev almasından yalnızca birkaç saat sonra yaşandı. Finlandiya Körfezi, Baltık Denizi'nin en doğu ucunda yer alıyor.

LOVİİSA AÇIKLARINDA 4,1 KİLOMETRE

Bakanlığa göre ihlal, yerel saatle 12.34'te ülkenin güney kıyısındaki Loviisa kasabası açıklarında gerçekleşti. Helikopterin Finlandiya topraklarına 4,1 kilometreye kadar girmiş olabileceği belirtildi.

Kamu yayıncısı YLE'nin aktardığına göre Savunma Bakanı Antti Häkkänen, "Bu iddia edilen hava sahası ihlali, Finlandiya Körfezi'nde hasar gören kargo gemisinin ardından yürütülen kurtarma ya da gözetleme faaliyetleriyle bağlantılı olabilir" dedi. Bakanlık, gemi trafiği ve halk için başka bir tehlike bulunmadığını açıkladı.

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ GEMİ ALEV ALDI

Finlandiya ordusu, Rusya'nın Baltık'taki toprağı Kaliningrad'a giden Sparta II adlı geminin, Finlandiya kıyısına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Rus adası Gogland'ın batısında vurulduğunu, ardından sürüklenerek Finlandiya karasularına girdiğini bildirdi.

Finlandiya Sınır Muhafızları Komutanı Ilja Iljin, Rus ordusuyla bağlantılı olduğu bilinen geminin Rus karasularındayken Ukrayna İHA'larıyla vurulduğunu söyledi. Iljin, "Şu anda gemide hangi yük olduğuna dair doğrulanmış bilgi yok, ancak gemide askeri malzeme bulunma ihtimali göz ardı edilemez" dedi. Geminin ABD yaptırım listesinde yer aldığı, mürettebatın ise can salı ve kurtarma botuyla tahliye edildiği bildirildi.

"SAVAŞ KOMŞU BÖLGELERE TAŞIYOR"

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, X'ten yaptığı paylaşımda "Savaş komşu bölgelerimize taşıyor" ifadesini kullandı ve Ukrayna'nın saldırgana karşı savaşma hakkı olduğunu yazdı.

Finlandiya hükümeti, Finlandiya Körfezi'nin doğusunda hava ve deniz trafiğine geçici kısıtlamalar getirdi. Savunma Bakanlığı, olay hakkında müttefiklerini bilgilendirdiğini açıkladı.

Kaynak: DW