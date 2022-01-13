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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde farklı noktalarda 3 bombalı saldırı - Son Dakika

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde farklı noktalarda 3 bombalı saldırı

13.01.2022 23:36

Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Halep kentinde yer alan Azez, El Bab ve Afrin ilçelerinde düzenlenen bombalı saldırılarda, en az 1 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde bulunan Azez, El Bab ve Afrin ilçelerinde 3 bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 1 sivil hayatını kaybederken, 6 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

AZEZ'DE BİR KİŞİ ÖLDÜ

Azez kentinde, bir araca yerleştirilen el yapımı bombanın (EYP) patlatılması sonucu ve 1 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

EL BAB VE AFRİN'DE 6 KİŞİ YARALANDI

El Bab ve Afrin'deki bombalı saldırıların ise intihar bombacıları tarafından düzenlendiği ifade edilerek, El Bab'da 3, Afrin'de 3 olmak üzere toplam 6 sivilin yaralandığı aktarıldı. Saldırıların, terör örgütü PKK/ YPG tarafından düzenlendiği düşünülüyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde farklı noktalarda 3 bombalı saldırı
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bombalı saldırı, Suriye, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde farklı noktalarda 3 bombalı saldırı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde farklı noktalarda 3 bombalı saldırı - Son Dakika
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