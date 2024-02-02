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Florida'da uçak kazası: Pilot hayatını kaybetti, karavanlarda yangın çıktı - Son Dakika
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Florida'da uçak kazası: Pilot hayatını kaybetti, karavanlarda yangın çıktı

Florida\'da uçak kazası: Pilot hayatını kaybetti, karavanlarda yangın çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde tek motorlu küçük bir uçak, mobil yerleşim yeri olan bir karavan parkına düştü. Olayda pilot hayatını kaybetti, çevredeki karavanlarda yangın meydana geldi. İtfaiye yetkilileri, 4 karavanın ağır hasar aldığını ve yangının söndürüldüğünü belirtti. Karavanda yaşayanların kaza sırasında güvenli bir yere kaçacak zaman bulduğunu belirten itfaiye yetkilileri, pilotun hayatını kaybettiğini ifade etti.

02.02.2024 11:29
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ABD'nin Florida eyaletinde tek motorlu küçük bir uçak, mobil yerleşim yeri olan bir karavan parkına düştü. Olayda pilot hayatını kaybetti, çevredeki karavanlarda yangın meydana geldi.

Florida eyaletinde dün meydana gelen olayda, tek motorlu küçük bir uçağın radardan kaybolmadan önce yardım çağrısı yaptığı ve daha sonra mobil yerleşim yeri olan bir karavan parkına düştüğü açıklandı. İtfaiye yetkilileri, 4 karavanın ağır hasar aldığını ve yangının söndürüldüğünü belirterek karavanlarda yapılan araştırmada herhangi bir cesede rastlanmadığını belirtti. Karavanda yaşayanların kaza sırasında güvenli bir yere kaçacak zaman bulduğunu belirten itfaiye yetkilileri, pilotun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Florida'da uçak kazası: Pilot hayatını kaybetti, karavanlarda yangın çıktı - Son Dakika
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