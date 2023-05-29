Fransa'da Belediye Başkanı Otizmli Oğlunun Okula Alınmamasına Karşı Açlık Grevine Başladı - Son Dakika
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Fransa'da Belediye Başkanı Otizmli Oğlunun Okula Alınmamasına Karşı Açlık Grevine Başladı

Fransa'da Belediye Başkanı Otizmli Oğlunun Okula Alınmamasına Karşı Açlık Grevine Başladı

29.05.2023 23:52

Fransa'nın Poses kasabasının Belediye Başkanı Georgio Loiseau, otizmli oğlunun hiçbir okul tarafından kabul edilmemesinin ardından açlık grevine başladı. Loiseau, oğlu ve onun gibi otizmli çocukların okul eğitimlerine devam etmeleri için imkan sağlamalarını talep ediyor. Eylemi siyasilerden, çevre ülkelerden ve derneklerden destek görüyor. Loiseau, gelecek hafta Ulusal Meclis'te konuşacak.

France Bleu'de yer alan habere göre Loiseau, ağır seviyede otizm sahibi oğlunun okullarda eğitime devam edemeyeceğini öğrendi. Bu durum karşısında harekete geçen belediye başkanı, Eure bölgesindeki yetkili kurumun önüne gelerek açlık grevine başladı. Loiseau'nun eylemi, siyasilerden, çevre ülkelerden ve derneklerden destek gördü.

GELECEK HAFTA MECLİS'TE KONUŞACAK

Oğlu ve onun gibi otizmli çocukların okul eğitimlerine devam etmeleri için imkan sağlamalarını talep eden Loiseau, oğlunun gelecek yıl eğitimine devam edemeyeceğini söylerek, "Bu mücadeleyi zafere taşımalıyız" dedi.

Kendisi ve oğlu gibi birçok ailenin de aynı konuda mağduriyet yaşadığını belirten Loiseau, eyleminin ilk haftasındaki sonuçların belirleyici olacağını söyledi. Her gün kurumun önünde eylemini sürdüreceğini vurgulayan Loiseau'yla ilgili, Fransız Sosyalist Partisi Milletvekili Philippe Brun da sorunun çözümü için bu hafta Ulusal Meclis'te dinleneceğini açıkladı.

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Fransa, Otizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da Belediye Başkanı Otizmli Oğlunun Okula Alınmamasına Karşı Açlık Grevine Başladı - Son Dakika


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