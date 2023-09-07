Fransa\'da eğitim öğretim yılının ilk gününde 67 müsluman kız öğrenci aba giydikleri için eve geri gönderildi

Yeni eğitim yılının ilk gününde Fransız okulları, okula abalı gelen onlarca müslüman kızı evlerine geri gönderdi.

Eğitim Bakanı Attal, BFM yayın kuruluşuna verdiği demeçte, geçen Pazartesi günü toplam 300 kız öğrencinin aba ile okula geldiklerini 67 kız abalarını çıkarmayı kabul etmedikleri için eve geri gönderildiklerini söyledi. abalarını çıkarmayı kabul eden kızların ise okula alındıklarını söyledi.

Hükümet, geçen ay abaların okullarda yasaklandığını açıkladı ve bu kuralın eğitimde laiklik kurallarını ihlal ettiğini, bu nedenle Müslüman örtülerin dini aidiyetin bir göstergesi oluşturduğu gerekçesiyle yasaklandığını söyledi.

Bu hamle siyasi sağ kanadı memnun etti, ancak eleştirmenler sivil özgürlüklere bir saldırı olarak gördü.

Bakanlık aba ile okula gelen kızların ailelerine yazdığı mektupta kızlarının okula tekrar aba ile gelmeleri durumunda farklı yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

Cunhurbaşkanı Macron da Samuel Paty adlı öğretmenin üç yıl önce peygamber Muhammed'in karikatörünü çizdiği için öldürülmesini örnek göstererek yasağı savundu.

Cumhurbaşkanı Macron, ayrıcaabanın ülkedeki cumhuriyet ve laiklik gibi ilkeleri tehlikeye attığını söyledi.

Fransa İslam İşleri Konseyi (CFCM), abaların yasaklanmasının "ayrımcılık açısından yüksek risk yaratabileceğini" ve kızların giyimini değerlendirmek için kullanılan kriterlerin "varsayılan köken, soyadı veya cilt rengi"ne dayalı olabileceğinden korktuğunu belirtti.

Mart 2004'te yürürlüğe giren bir yasa, okullarda öğrencilerin dini aidiyetlerini gösterdikleri işaretlerin veya kıyafetlerin giyilmesini yasakladı.

Bu yasak , büyük Hristiyan haçları, Yahudi kippaları ve Müslüman başörtülerini içeriyor.