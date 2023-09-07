Fransa'da eğitim öğretim yılının ilk gününde 67 müsluman kız öğrenci aba giydikleri için eve geri gönderildi - Son Dakika

Fransa'da eğitim öğretim yılının ilk gününde 67 müsluman kız öğrenci aba giydikleri için eve geri gönderildi

Fransa\'da eğitim öğretim yılının ilk gününde 67 müsluman kız öğrenci aba giydikleri için eve geri gönderildi
Son Güncelleme: 07.09.2023 17:41

Fransız okulları, yeni eğitim yılının ilk gününde abalarını çıkarmayı reddeden onlarca kızı eve gönderdi. Hükümet, abaların okullarda yasaklanmasını duyurdu, ancak bu karar sivil özgürlüklere bir saldırı olarak eleştirildi. Cumhurbaşkanı Macron, dinin cumhuriyet ve laiklikle çatışmasına karşı bu önlem olduğunu savundu.

Yeni eğitim yılının ilk gününde Fransız okulları, okula abalı gelen onlarca müslüman kızı evlerine geri gönderdi.

Fransa'da eğitim öğretim yılının ilk gününde 67 müsluman kız öğrenci aba giydikleri için eve geri gönderildi

Eğitim Bakanı Attal, BFM yayın kuruluşuna verdiği demeçte, geçen Pazartesi günü toplam 300 kız öğrencinin aba ile okula geldiklerini 67 kız abalarını çıkarmayı kabul etmedikleri için eve geri gönderildiklerini söyledi. abalarını çıkarmayı kabul eden kızların ise okula alındıklarını söyledi.

Hükümet, geçen ay abaların okullarda yasaklandığını açıkladı ve bu kuralın eğitimde laiklik kurallarını ihlal ettiğini, bu nedenle Müslüman örtülerin dini aidiyetin bir göstergesi oluşturduğu gerekçesiyle yasaklandığını söyledi.

Bu hamle siyasi sağ kanadı memnun etti, ancak eleştirmenler sivil özgürlüklere bir saldırı olarak gördü.

Bakanlık aba ile okula gelen kızların ailelerine yazdığı mektupta kızlarının okula tekrar aba ile gelmeleri durumunda farklı yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

Cunhurbaşkanı Macron da Samuel Paty adlı öğretmenin üç yıl önce peygamber Muhammed'in karikatörünü çizdiği için öldürülmesini örnek göstererek yasağı savundu.

Cumhurbaşkanı Macron, ayrıcaabanın ülkedeki cumhuriyet ve laiklik gibi ilkeleri tehlikeye attığını söyledi.

Fransa İslam İşleri Konseyi (CFCM), abaların yasaklanmasının "ayrımcılık açısından yüksek risk yaratabileceğini" ve kızların giyimini değerlendirmek için kullanılan kriterlerin "varsayılan köken, soyadı veya cilt rengi"ne dayalı olabileceğinden korktuğunu belirtti.

Mart 2004'te yürürlüğe giren bir yasa, okullarda öğrencilerin dini aidiyetlerini gösterdikleri işaretlerin veya kıyafetlerin giyilmesini yasakladı.

Bu yasak , büyük Hristiyan haçları, Yahudi kippaları ve Müslüman başörtülerini içeriyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Fransa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da eğitim öğretim yılının ilk gününde 67 müsluman kız öğrenci aba giydikleri için eve geri gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Fatura yine kabarık! PFDK Beşiktaş'a ceza yağdırdı
17:49 Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi
17:44 Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Marius Sumudica oldu
17:26 İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırklareli'ndeki son durumu paylaştı
17:02 Türkiye'de hayata küsmüştü! Ozan Tufan'a İngiltere'de büyük onur
16:56 Transparan tulumla sokağa çıkan Kanye West'in eşi göğüslerini yastıkla kapattı
16:48 Trabzonspor, Beşiktaş'ın da bir dönem gündemine aldığı Pepe ile her konuda anlaşma sağladı
16:37 Şeyma Subaşı'nın günlerce reklamını yaptığı kitabının fiyatı 5 liraya kadar düştü
16:35 Geçen yıl uçağı kazaya uğradıktan sonra Amazon ormanlarında 13 gün boyunca hayatta kalmayı başaran pilot ikinci kazada hayatını kaybetti
16:22 Tayland'da üç kadın havalimanında cinsel organlarında üç kilogram kokain ile yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 18:54:14. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da eğitim öğretim yılının ilk gününde 67 müsluman kız öğrenci aba giydikleri için eve geri gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement