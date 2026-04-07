Fransa'da Tren Kazası: 1 Ölü, 27 Yaralı
Fransa'da Tren Kazası: 1 Ölü, 27 Yaralı

Fransa'da Tren Kazası: 1 Ölü, 27 Yaralı
07.04.2026 14:02
Yüksek hızlı tren askeri kamyona çarptı, makinist hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

FRANSA'da yüksek hızlı tren ile askeri kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada makinistin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fransa basını, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Bethune ve Lens şehirleri arasında bir hızlı trenin, hemzemin geçitte sıkışan kamyona çarparak kaza yaptığını duyurdu. Pas-de-Calais Savcılığı, kazada makinistin yaşamını yitirdiğini, trende seyahat eden yolculardan 27'sinin yaralandığını açıkladı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, sanal medya hesabından, inceleme yapmak üzere bölgeye gideceğini duyurdu.

Kaynak: DHA

Tren Kazası, Güvenlik, Fransa, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

