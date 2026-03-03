Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz

Fransa\'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
03.03.2026 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın İran'a karşı savaşa girip girmeyeceği merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan açıklama geldi. Canlı yayında konuşan Macron, "Savunma eylemlerine geçeceğiz. Körfez'deki müttefiklerimize, güvenilir dostlarımıza sözümüzü tutacağız. Charles de Gaulle uçak gemisine, refakatçi gruplarına Akdeniz'e acilen hareket etmeleri emrini verdim. Çok yaşa Fransa" dedi.

ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan, İran'ın misillemeleriyle başlayan çatışmalar Orta Doğu'da küresel bir savaşa dönüştü. İran, saldırılara Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurarak cevap verirken, savaşın başka ülkelerin katılmasıyla genişlemesi endişesi doğdu.

MACRON: BÖLGEDEKİ GÜVENİLİR DOSTLARIMIZA SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan söz konusu endişeleri artıracak bir açıklama geldi. Canlı yayında konuşan Macron, bölgedeki müttefiklere sözlerinin olduğunu, bu nedenle savunma eylemlerine geçeceklerini belirtti.

Macron, şunları söyledi: "Savunma eylemlerine geçeceğiz. Güvenilir dostlarımıza sözümüzü tutacağız. Bölgedeki, Körfez'deki müttefiklerimize destek vereceğiz

"SAVAŞ UÇAKLARI KONUŞLANDIRILDI"

Charles de Gaulle uçak gemisine, refakatçi gruplarına Akdeniz'e acilen hareket etmeleri emrini verdim." Fransız fırkateyninin Kıbrıs açıklarına konuşlandığını söyleyen Macron, "Rafale savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve havadan radarlar konuşlandırıldı" ifadelerini kullandı.

"HİZBULLAH TÜM SALDIRILARINI DURDURMALI"

Macron, Lübnan'a saldıran İsrail'e ve Hizbullah'a da seslendi. Macron, "Hizbullah kesinlikle tüm saldırılarını durdurmalı ve İsrail'i Lübnan topraklarına ve bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum. Çok yaşa Fransa" diye konuştu.

Charles de Gaulle, Akdeniz, Körfez, Fransa, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
ABD ve İsrail’in akılalmaz oyunu Meğer Hamaney’i adım adım takip etmişler ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı Ayrılın talimatı ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Almanya’dan Orta Doğu’da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:50
Bakan Fidan: İran’ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
21:50
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
21:33
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 22:36:31. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.