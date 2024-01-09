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Fransa'da 34 yaşındaki Gabriel Attal, tarihin en genç başbakanı oldu - Son Dakika
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Fransa'da 34 yaşındaki Gabriel Attal, tarihin en genç başbakanı oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'a hükümeti kurma görevini vererek 34 yaşındaki Attal'ı Fransa'nın en genç başbakanı yaptı. Elisabeth Borne'un istifası sonucu gerçekleşen kabine değişikliğiyle bu atama yapıldı.

Fransa\'da 34 yaşındaki Gabriel Attal, tarihin en genç başbakanı oldu
09.01.2024 - 15:49,
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Fransa'da Eğitim Bakanı olarak görev yapan 34 yaşındaki Gabriel Attal, Fransa'nın tarihindeki en genç başbakan oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Eğitim Bakanı Gabriel Attal'a hükümeti kurma görevi verdi böylece 34 yaşındaki Attal, Fransa'nın en genç başbakanı oldu. Kabine değişikliği sebebiyle 62 yaşındaki Elisabeth Borne dün gece geç saatte Macron'a istifasını sunmuştu.

Kaynak: DHA
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