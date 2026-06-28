Fransa'da paraşütçü uçağı düştü: 11 ölü

FRANSA'nın Tomblaine bölgesinde, paraşütçüleri taşıyan bir sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa basını, paraşüt atlayışı yapacak bir grubu taşıyan küçük uçağın, ülkenin kuzeydoğusundaki Tomblaine bölgesinde düştüğünü duyurdu. Yetkililer, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Uçakta pilotun yanında, beş eğitmen ile paraşütle atlayış yapacağı düşünülen 5 kişinin daha bulunduğu belirtildi.