Fransız sokak sanatçısı Miss. Tic 66 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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BBC

Fransız sokak sanatçısı Miss. Tic 66 yaşında hayatını kaybetti

23.05.2022 03:47
Fransız sokak sanatçısı Miss. Tic 66 yaşında hayatını kaybetti

Gerçek adı Radhia Novat olan ve Miss. Tic ismiyle tanınan Fransız sokak sanatçısı 66 yaşında hayatını kaybetti.

Gerçek adı Radhia Novat olan ve Miss. Tic ismiyle tanınan Fransız sokak sanatçısı 66 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Miss. Tic'in geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle öldüğü belirtilirken, başka herhangi bir detay verilmedi.

Miss. Tic, graffiti tekniklerden biri olan 'stencil' sanatının (şablon sanatı) kurucularından biri olarak görülüyor. Sanatçının Paris sokaklarına yaptığı gizemli kadın figürleri, yıllar içerisinde kentin yaygın manzaralarından biri oldu.

Sanatçı, 1997 yılında kamu malına zarar vermek suçlamasıyla kısa süreliğine tutuklandı.

Eserleri, daha sonra gerek Fransa'da gerekse de farklı ülkelerdeki galerilerde sergilenmeye başlanan Miss. Tic, Kenzo ve Louis Vuitton gibi moda markalarıyla da işbirlikleri yaptı.

Ölümünün ardından Fransa'da çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

AFP'nin aktardığı haberde, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, Miss. Tic'in "ikonoik ve cesur feminist" olarak tanımladığı işlerini saygıyla selamladı.

1956 yılında Paris'in Montmartre yerleşiminde Normandiyalı bir anne ve Tunuslu göçmen bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Miss. Tic, uygulamalı sanatlar ve sokak tiyatrosu eğitimi aldı.

2011 yılında AFP'ye verdiği bir röportajda, "Sokak tiyatrosu geçmişim vardı. Sokak sanatı fikrini de sevdim" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak 'şiir yazacağım' diye düşündüm. Daha sonra ise bu şiirlerde 'görsellere ihtiyacımız var' dedim. Otoportrelerle başladım ve daha sonra başka kadınlara yöneldim."

Fransız sokak sanatçısı Miss. Tic 66 yaşında hayatını kaybetti
Fransız sokak sanatçısı Miss. Tic 66 yaşında hayatını kaybetti
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Kaynak: BBC

Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransız sokak sanatçısı Miss. Tic 66 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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